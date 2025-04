EMPREGO

Salário acima de R$ 14 mil: concurso da PF Administrativo está 'prestes a sair', diz governo

Cebraspe será responsável pela seleção para as vagas; salários vão de R$ 4.635,48 a R$ 14.371,42

O concurso da Polícia Federal para a área administrativa está próximo de ter seu edital publicado. De acordo com o Governo Federal, o documento está "prestes a sair", conforme atualização divulgada nesta terça-feira (1º) nas redes sociais oficiais do Executivo. >

O Cebraspe foi escolhido como banca organizadora e ficará responsável por receber as inscrições, aplicar as provas objetivas e discursivas em todo o país. Segundo documentos do processo licitatório, a expectativa é de até 300 mil candidatos inscritos.>