EMPREGO

PF administrativo: concurso terá 192 vagas; veja salários

Inscrições devem abrir até junho; confira distribuição de vagas, etapas do certame e o que estudar

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) foi oficialmente escolhido como organizador do concurso da Polícia Federal para o cargo de Agente Administrativo. O certame oferece 192 vagas, sendo 100 para nível médio e as demais distribuídas entre diversas áreas de nível superior, como Assistente Social, Contador, Médico e Psicólogo.>

De acordo com o Cebraspe, o edital deve ser publicado até junho, considerando o prazo de 18 dias úteis entre a assinatura do contrato e a divulgação do documento. No entanto, o contrato ainda não foi formalizado. >