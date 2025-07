BRASIL

Dallagnol é condenado a pagar mais de R$ 130 mil a Lula como indenização por PowerPoint

Em 2016, Deltan Dallagnol fez uma apresentação de PowerPoint imputando crimes ao presidente no caso do triplex do Guarujá

Metrópoles

Publicado em 29 de julho de 2025 às 16:55

Deltan Dallagnol acusou Lula por crimes relacionados ao caso do triplex do Guarujá Crédito: Reprodução/Twitter

A Justiça de São Paulo (TJSP) deu 15 dias para que o ex-procurador Deltan Dallagnol pague uma indenização de R$ 135.435,52 ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) devido ao PowerPoint que acusava o petista por crimes relacionados ao caso do triplex do Guarujá, no litoral sul de São Paulo. >