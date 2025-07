VIOLÊNCIA

Mulher espancada por ex-jogador de basquete teve rosto desfigurado

Brutalmente agredida, vítima de 35 anos teve múltiplas fraturas no rosto e no maxilar. Ela será submetida a uma cirurgia nesta semana

Após ser brutalmente espancada pelo ex-jogador de basquete Igor Cabral , uma mulher de 35 anos, que é ex-namorada dele, ficou com o rosto desfigurado e sem condições de falar. Ele deu mais de 60 socos na vítima dentro de um elevador.>

A mulher sofreu múltiplas fraturas no rosto e no maxilar – ela será submetida a uma cirurgia nesta semana. O agressor foi preso no mesmo dia e segue em prisão preventiva desde que passou por audiência de custódia. Igor Cabral será indiciado por tentativa de feminicídio.>