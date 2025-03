EMPREGO

Concurso PF Administrativo: veja as vagas disponíveis no Nordeste

Salários variam de R$ 5,1 mil a R$ 8,5 mil; confira a distribuição por estado

O próximo concurso da área administrativa da Polícia Federal (PF) ofertará 192 vagas imediatas , sendo 19 delas destinadas à região Nordeste. Os cargos incluem oportunidades para Agente Administrativo e funções de nível superior, especialmente na área da saúde, com salários iniciais que variam de R$ 5.173,28 a R$ 8.547,40. >

A distribuição das vagas no Nordeste foi detalhada em proposta do Cebraspe, divulgada pelo blog do Estratégia Concurso. >