Marinha abre concurso para sargentos músicos; remuneração pode chegar até R$ 6,3 mil

Candidatos podem se inscrever até o dia 16 de maio

Ao final do concurso, os candidatos titulares, aprovados em todas as etapas do certame e classificados dentro do número de vagas, serão convocados para apresentação, no Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo (CIASC), localizado na Ilha do Governador, Rio de Janeiro (RJ) para início do Período de Adaptação. Esta é uma etapa não curricular do Curso de Formação, de caráter eliminatório, durante a qual os candidatos concentram-se e são incorporados à Marinha do Brasil. Nela, os candidatos são submetidos à rotina de atividades intensas, compatíveis com a vida militar, a exemplo da realização de diversos tipos de exercícios físicos, razão pela qual devem manter a higidez física exigida para o Curso de Formação. Essa é a forma por meio da qual se vislumbra proporcionar uma adaptação prévia desses candidatos à vida militar de um Fuzileiro Naval. >