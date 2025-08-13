PARA FICAR DE OLHO

Secretaria de segurança pública anuncia concurso com 400 vagas e salários de até R$ 20,6 mil

Edital deve ser publicado até março de 2026

Larissa Almeida

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 15:38

Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí Crédito: Reprodução

A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Piauí anunciou a realização do concurso público que visa preencher 200 vagas para três diferentes cargos na Polícia Civil do Piauí. Os salários iniciais são de até R$ 20,6 mil.

Serão ofertadas 30 vagas para delegado, 150 para investigador e 20 para perito oficial criminal, distribuídas entre as especialidades de perito criminal (10 vagas), perito médico-legista (9 vagas) e perito odonto-legista (1 vaga). Haverá o mesmo número de vagas para cadastro reserva.

O edital deverá conter variadas fases eliminatórias e classificatórias, como prova objetiva e discursiva, avaliação de títulos, teste de aptidão física, avaliação psicossocial, prova oral (para delegado), curso de formação, investigação social e heteroidentificação.

Para delegado, será exigido diploma em Direito e, na maioria dos casos, comprovação de três anos de atividade jurídica ou policial. Os peritos deverão apresentar formação legal específica em suas áreas.

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) foi contratada, na última terça-feira (12), como banca organizadora do processo seletivo e vai ficar responsável por elaborar e executar o exame, sob contrato válido por 12 meses.