SAÚDE

Sarcopenia: dietas milagrosas fazem jovens desenvolverem doença comum na terceira idade

Médico especialista explica fatores que influenciam desenvolvimento da condição

O envelhecimento contribui para a perda de massa magra, condição chamada de sarcopenia. De acordo com a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, 40% dos idosos devem possuir a doença. A condição, no entanto, não afeta apenas os mais velhos. Uso de remédios para emagrecer de forma indiscriminada e dietas 'milagrosas' são algumas das causas mais comuns de sarcopenia em jovens. >

Parte natural do processo de envelhecimento, a perda de massa muscular começa a acontecer, em média, a partir dos 30 anos, com diminuição de 1% a 2% ao ano, mas condições de saúde pré-existentes e estilo de vida podem acelerar o processo, segundo o médico com foco em qualidade de vida, emagrecimento e performance, Gabriel Mendes.>

Para evitar a condição em qualquer idade, é preciso tomar cuidados com a alimentação e manter o corpo ativo, além de buscar profissionais especializados para acompanhamento de dietas e mudanças de hábitos. Mais do que contribuir para a sarcopenia, o sedentarismo e a má alimentação provocam limitações físicas e até problemas emocionais, como a depressão. “Alimentação equilibrada e exercícios físicos regulares são as principais formas de evitar a perda muscular. O cuidado com o corpo não deve ser deixado para a terceira idade”, completa Gabriel Mendes. >