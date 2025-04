DIVERSÃO

São Jogue inaugura nova unidade em Salvador; saiba onde

Novidade exclusiva da loja é a inclusão de pizzas no cardápio do espaço

Elaine Sanoli

Publicado em 22 de abril de 2025 às 16:33

São Jogue Crédito: Divulgação

O espaço que já é um sucesso no Shopping Bela Vista agora inaugura uma nova unidade em Salvador: o São Jogue do Shopping Paralela já esta de portas abertas. Localizado no piso L2 do empreendimento, o point possui mais de 400 jogos de tabuleiro clássicos e nostálgicos, como Jogo da Vida e Banco Imobiliário, e modernos e inovadores, como Dixit e Ticket to Ride, uma sala de Karaokê e mesas de RPG para reunir amigos e toda a família em aniversários ou happy hour.

A novidade exclusiva da loja do Shopping Paralela, administrado pela Alqia, é a inclusão de pizzas no cardápio, com opções salgadas e doces para todos os gostos. Além disso, o espaço foi projetado com um novo layout e sofás confortáveis para garantir mais comodidade aos visitantes.