ATENÇÃO

Salvador prorroga prazo de vistoria para veículos de Transporte Escolar

Ação acontece de segunda a sexta

Até o momento, 285 permissionários fizeram a vistoria. Para realizar o serviço, os permissionários devem acessar a plataforma Salvador Digital, solicitar o serviço de Inspeção Veicular e agendar a data do atendimento de acordo com o número do alvará. No ato do agendamento, deverão ser anexados ao pedido os documentos exigidos, como o CRLV atualizado do veículo; o Certificado do Tacógrafo e Selo do GNV atualizado - se houver.>