CRIME

Operação da PF combate fraudes em licitações de transporte escolar em cidade baiana

Empresas suspeitas de terem sido beneficiadas pelas fraudes estão sendo investigadas por possível formação de cartel

A Polícia Federal iniciou nesta quinta-feira (27/3) a Operação Jogo Sujo para apurar suspeitas de fraudes em licitações da prefeitura de Gongogi, no sul da Bahia. De acordo com as investigações, processos para contratação de serviços de transporte escolar e engenharia civil teriam sido direcionados para beneficiar duas empresas locais, que receberam juntas mais de R$ 7 milhões nos últimos três anos. >