ESTRADAS FEDERAIS

PRF registra mais de 50 acidentes com 11 mortes em operação na Semana Santa

Agentes atuaram de quinta (17) a segunda-feira (21)

O movimento foi intenso ao longo de toda a operação. Somente na BR-324, em Simões Filho, cerca de 501.820 veículos circularam durante os cinco dias de operação. Na BR-116, em Feira de Santana, foram contabilizados 229.454 veículos. A ViaBahia, concessionária que ainda administra as vias, registrou um aumento de 12% no volume de tráfego na BR-324 entre os dias 17 e 22 de abril. Na noite dessa segunda (21), o trânsito estava parado ao menos desde a saída de Santo Amaro e só fluía após o pedágio.>

Mesmo com o encerramento da operação, o fluxo seguiu intenso nesta terça-feira (22), principalmente na BR-324. No Km 531, sentido Feira de Santana, um engavetamento ocorrido nesta terça causou a interdição de pista, que só foi liberada por volta das 9h45. Uma pessoa se feriu levemente.>

A ação contou com reforço no policiamento e fiscalização em pontos estratégicos das rodovias federais que cortam o estado, com o objetivo de reduzir acidentes e preservar vidas durante o período prolongado de feriado, que neste ano foi atípico com a junção da Semana Santa e do feriado de Tiradentes.>