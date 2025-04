PERIGO

Mais da metade das cidades baianas estão sob alerta de chuva; veja a lista completa

Aviso de chuvas intensas foi atualizado nesta quarta-feira (23)

Salvador e outras 230 cidades baianas estão sob alerta amarelo de chuvas intensa, com perigo potencial, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O número de municípios atingidos representa 55,4% do total de cidades baianas, que é 417. O aviso foi atualizado na manhã desta quarta-feira (23), podendo ser prorrogado. >

Entre as áreas sob o alerta estão a região do Vale do São Francisco, sul, centro sul, centro norte, nordeste e extremo oeste da Bahia. O aviso indica chuvas intensas com volumes entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanhadas de ventos entre 40 e 60 km/h. Há risco de alagamentos e possibilidade de pequenos deslizamentos e queda de galhos de árvores.>