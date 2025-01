BBB 25

Marido lamenta exclusão e revela traumas de Daniele Hypolito: 'Sofrendo demais'

Irmãos já falaram sobre a dificuldade de se aproximar de outros participantes do Big Brother Brasil

Giuliana Mancini

Publicado em 29 de janeiro de 2025 às 16:37

Daniele Hypolito e Diego Hypolito no BBB 25 Crédito: Globoplay/Reprodução

Os irmãos Diego e Daniele Hypólito já falaram diversas vezes sobre o sentimento de solidão no Big Brother Brasil 25. A ginasta chegou a chorar após ser excluída de uma roda de conversa, enquanto o ex-atleta cogitou a desistência do reality show. Fora da casa mais vigiada do país, o marido de Daniele, Fábio Castro, lamentou a situação dos dois e se mostrou preocupado com a esposa.>

"Não é apenas uma percepção deles; é algo que realmente está acontecendo e que podemos observar daqui de fora. Eles têm encontrado dificuldade em se aproximar de qualquer grupo e, quando tentam, fica claro o desconforto e a resistência por parte dos outros participantes. É uma situação difícil", disse Fábio, em entrevista a Quem.>

“Eles carregam muitos traumas e essa sensação de exclusão sempre fez parte da vida deles. A única diferença agora é que, com as câmeras, o Brasil inteiro pode ver isso acontecendo”, completou.>

Para Fábio - que participou do reality Power Couple Brasil, da Record, ao lado da esposa -, Diego e Daniele têm personalidades diferentes e vão reagir cada um do seu jeito com o que ocorrer no BBB 25.>

"O Diego tenta se mostrar forte, mas é uma pessoa extremamente sofrida. Ele se impõe mais justamente para evitar que as pessoas repitam com ele o que já sofreu no passado. Já a minha bênção, Daniele, é mais coração. Ela sente tudo isso de forma muito profunda, e tenho certeza de que está sofrendo demais com essa situação".>