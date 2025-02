BBB25

Gracyanne aconselha Aline a se afastar de Diogo: 'Diminui seu brilho'

Bate-papo rolou após o Sincerão

Após o clima tenso do Sincerão do BBB25, Gracyanne Barbosa decidiu confrontar Aline Patriarca na madrugada desta terça-feira (11). A policial baiana foi colocada pela musa fitness como 'saboneteira' na casa e a aconselhou a se afastar de Diogo Almeida, seu romance na casa. >

"Eu te botei naquele lugar com muita dor no coração. Eu não acho que você seja uma mulher saboneteira, acho que teve uma atitude em que sabonetou. Talvez, se fosse outra pessoa, eu não me decepcionasse, mas você eu me decepcionou (...) Esperava outra reação", justificou Gracyanne. >