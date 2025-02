BBB 25

Diego Hypólito chora com fim da comida na xepa: 'A galera tá sem comer por minha causa'

Gabriel também culpou o ex-atleta

A decisão de colocar Maike e Gabriel, que estavam no VIP, na Xepa, custou muito caro para os irmãos Diego e Daniele Hypólito, vencedores da Prova do Anjo e responsáveis por escolher os brothers que cumpririam o Castigo do Monstro. Isso porque a comida da casa acabou antes do esperado e o ex-ginasta ficou muito abalado.>