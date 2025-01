PROVA DO LÍDER

BBB25: Com mais de 20 horas de prova, Maike e Gabriel são os líderes da semana

Vencedores da disputa ganharam R$ 13.910

Após mais de 20 horas de disputa, Maike Cruz e Gabriel Yoshimoto venceram a Prova do Líder e se tornaram os novos líderes da semana no Big Brother Brasil 25. A prova iniciou na quinta-feira (30) por volta das 23h e terminou na noite desta sexta (31). A dupla conquistou imunidade, o poder de colocar mandar alguém para o paredão e ainda levou R$ 13.910. >

Esta prova já entrou para o ranking das mais longas da história do programa, ocupando a décima posição. A competição foi realizada em duplas e envolveu um sistema de contagem de moedas em uma cabine e a ativação de um botão para garantir a permanência no jogo. O recorde absoluto de tempo de prova segue sendo do BBB 18, com 42 horas e 58 minutos. >