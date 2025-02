ADEUS LOOKS ANTIGOS

Com peças de R$ 40 a R$ 850, Ana Hickmann desapega e coloca roupas à venda em brechó

Apresentadora se mudou para o imóvel do noivo em dezembro

Vivendo um romance com Edu Guedes e morando no apartamento do apresentador, Ana Hickmann anunciou em seu Instagram, nesta segunda-feira (10), que precisou separar algumas peças do seu guarda-roupa para vender na internet. Ao todo, são 181 itens, entre vestuário e acessórios, com preços que vão até R$ 850. >