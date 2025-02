OUÇA

Cantora que acusa Ximbinha expõe áudios; ele cita ereções e critica falta de sexo com esposa

Guitarrista disse que chegava a sentir dor no pênis quando ficava excitado

Após as acusações de assédio sexual da cantora Jéssica Rodrigues contra Ximbinha, um áudio do artista foi vazado nas redes sociais. No conteúdo, divulgado pelo portal Léo Dias, o artista faz desabafos sobre sua vida sexual com a moça.>