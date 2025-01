CLIMA TENSO

Ximbinha justifica divórcio com Joelma por conta de religião; entenda

Artistas foram casados por 18 anos

Separados desde 2015, Joelma e Ximbinha protagonizaram um divórcio cheio de indiretas e polêmicas. Agora em entrevista ao apresentador Celso Portiolli, no podcast PodC, o músico revela que terminou o seu casamento com a cantora por ela se envolver demais em projetos da igreja e doar um valor alto no dízimo.