Simone Mendes celebra 10 anos do filho com festão em SP; filhos de Simaria vão sem a mãe

Menino é fruto do casamento da cantora com o empresário Kaká Diniz

Publicado em 5 de agosto de 2024 às 13:06

Simone e família Crédito: BrazilNews

Simone Mendes, de 40 anos, deu um festão, neste domingo (4), para o filho mais velho, Henry, que está completando 10 anos. A comemoração aconteceu em um buffet em São Paulo. O menino é fruto do casamento da cantora com o empresário Kaká Diniz, de 38. O casal, que oficializou a união em 2013, também tem Zaya, de 3.

O tema escolhido por Henry para celebrar seus 10 anos foi Space Jam. O longa original, que mistura animação com humanos, foi lançado em 1996 e o jogador de basquete Michael Jordan contracenou com a turma do Pernalonga. Um novo filme foi lançado em 2021 tendo o astro LeBron James como protagonista.

A festa contou com vários itens personalizados mesclando o tema com a inicial do aniversariante. Também contou com a presença de Pernalonga, Patolino e um jogador de basquete, como é no filme. Os filhos de Simaria, Pawel e Giovanna, chegaram ao aniversário sem a mãe.

Vivendo uma nova fase profissional, a dona do hit Erro Gostoso falou em recente entrevista à Quem como foi esse período de transição após a dupla com Simaria chegar ao fim: “Mudou tudo em mim, porque hoje eu me enxergo como uma mulher forte, como uma mulher que sabe cuidar de uma história, de uma carreira, de uma vida. Não sei só ser mãe, ser dona de casa, mas sei também de muitas coisas que eu acreditava que não era capaz”.