CANTORA

Simone Mendes entra para o Top 50 do Spotify Brasil com a música 'Mulher Foda'

A cantora baiana Simone Mendes chega novamente ao Top 50 da parada nacional do Spotify, desta vez com o single “Mulher Foda”, lançada no último dia 12 de julho.

A faixa, que faz parte do volume 2 do projeto “Cantando Sua História”, ocupa a posição 43 do ranking, com mais de 420 mil reproduções nas últimas 24h. Com a recente conquista, a artista contabiliza, atualmente, oito músicas no Top 200 do Spotify Brasil, sendo três delas no Top 50.