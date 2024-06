FESTEJOS JUNINOS

'O forró foi um berço muito importante para minha carreira', diz Simone Mendes

Cantora participou do evento no Parque de Exposições, nessa sexta-feira (28)

Sucesso no sertanejo, a cantora baiana Simone Mendes ressaltou a importância do forró no início de sua carreira. Ela se apresentou no palco principal dos festejos de São Pedro na noite desta sexta-feira (28), no Parque de Exposições, em Salvador.