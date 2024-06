CARREIRA NA MÚSICA

Simone Mendes revela convite para substituir Eliana: 'Um dia acontecerá'

A cantora Simone Mendes compartilhou com seus seguidores, nesta segunda-feira (24), que foi procurada pelo SBT para substituir Eliana após a saída da apresentadora. No entanto, a cantora negou o convite e comentou a decisão nas redes sociais.

"Amo a TV, mas tudo tem seu tempo…Tudo no seu tempo e sinto que agora preciso continuar na música!". Ela também frisou que a possibilidade de apresentar um programa ainda não está descartada. "Um dia isso acontecerá", complementa em publicação no Instagram.

O convite surgiu de Daniela Beyruti, terceira filha de Silvio Santos e vice-presidente do SBT. Ela confirmou ao portal F5 que tinha foco em levar alguém do ramo musical para ocupar a vaga de Eliana na programação dos domingos.

A diretora de arte revelou que foi uma surpresa a decisão de Eliana. Ela acrescenta que não tinha ideia do que colocar na grade do SBT. "A primeira coisa que pensei quando a Eliana me disse os planos dela foi: 'O que colocar?'. Pensei em alguns nomes”, comenta a gestora da emissora.