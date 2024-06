TELEVISÃO

Eliana deve participar de famoso quadro da TV Globo, diz colunista

A apresentadora Eliana está perto de deixar oficialmente o SBT e a agenda de compromissos na TV Globo já parece estar cheia. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a apresentadora participará de um famoso programa dominical: o Domingão com Huck.

Segundo a coluna, Eliana é um dos nomes cotados para estar no juri artístico da final do quadro Dança dos Famosos. A competição conta com Carlinhos de Jesus, Ana Botafogo e Zebrinha no juri técnico fixo.