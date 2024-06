Eliana confirma ida à Globo ao agradecer comentário de 'boa sorte'

Apresentadora teve gravação em clima de despedida no SBT

A apresentadora Eliana acabou confirmando que vai realmente para a Globo ao responder o comentário de um seguidor no Instagram. “Eliana que você tenha muito sucesso na TV Globo. Chegou seu momento, loira. Novos desafios. Você vai brilhar muito!", publicou um seguidor. Eliana respondeu: "Muito obrigada".

Segundo o programa A Tarde É Sua, Eliana já gravou sua última externa no SBT em clima de despedida. A gravação foi na casa de Viih Tube e Eliezer, em Cotia (SP), mostrando detalhes da mansão do casal de ex-BBBs.

O jornalista Alessandro Lobianco diz que o momento foi de muita emoção. Ao todo, a gravação durou cerca de 10 horas e vários dos profissionais envolvidos choraram ao final, após anos trabalhando com Eliana.

Apesar de ser a última gravação externa, esse não deve ser o último episódio do "Programa Eliana". Ainda restam três edições antes do encerramento da atração e o último deve ser exibido em 30 de junho, quando se encerra o contrato da apresentadora com a emissora.