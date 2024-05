‘Video Show’ deve voltar à Rede Globo com apresentação de Eliana

Depois de 15 anos comandando programa de grande sucesso no SBT, Eliana deve assumir tarefa de apresentar "Vídeo Show" reformulado na Rede Globo

A apresentadora Eliana irá deixar o SBT para se dedicar ao novo programa “Vídeo Show” da Rede Globo, que está sendo reformulado pela emissora segundo informações do jornal O Globo.

Conhecida por apresentar o “Programa da Eliana”, ao vivo em todos os domingos do SBT, o comunicado de sua saída da emissora de Sílvio Santos aconteceu por meio da assessoria dela e do próprio SBT.

"Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora. Ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda seu carinho e torcida pela apresentadora em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir, e informa que as portas sempre estarão abertas para ela", disse.