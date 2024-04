PLANOS FUTUROS

Globo deseja que Eliana substitua Ana Maria Braga, diz site

Apresentadora anunciou saída do SBT

Além de substituir Astrid Fontenelle no Saia Justa, do Canal GNT, a Globo planeja que Eliana seja a sucessora de Ana Maria Braga no comando das manhãs da Vênus Platinada.