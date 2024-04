TV

SBT quer Virgínia no lugar de Eliana aos domingos, diz coluna

Menos de um mês depois da estreia no SBT, Virgínia Fonseca já pode ter uma mudança na emissora, saindo dos sábados para os domingos - dia mais nobre da TV aberta no Brasil. Segundo o colunistas Lucas Pasin, do Uol, a ideia da emissora seria aproveitar Virgínia no espaço que vai ser deixado por Eliana, que sairá em junho.