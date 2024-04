BASTIDORES

Treta com filha de Silvio e pouco investimento: os motivos que fizeram Eliana sair do SBT

A saída de Eliana do SBT surpreendeu parte do público, mas já era esperada por pessoas próximas à apresentadora. Após 15 anos de casa, ela decidiu deixar a emissora após uma série de divergências internas com a gerência, informa o jornal Extra.

Desde que sucedeu o pai, Daniela só se encontrou com Eliana uma vez, após o Criança Esperança, da Globo, em agosto do ano pssado.

Ainda de acordo com a publicação, a equipe de Eliana também estava insatisfeita, pois ganhavam menos do que os colegas de outros programas do SBT. Até as reportagens feitas no exterior eram custeadas por marcas parceiras de Eliana.