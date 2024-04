SEGUNDO SITE

Loiras juntas: Angélica, Xuxa e Eliana devem apresentar programa

Intenção é juntá-las no 'Saia Justa', do GNT

Após saída do SBT, Eliana deve se juntar a Xuxa e Angélica para apresentarem, juntas, o Saia Justa, no GNT. Segundo o portal Glow News, a avaliação do Grupo Globo é que o trio proporcionaria uma temporada história.