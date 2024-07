REFLEXÃO

Simone Mendes elogia filho de Eliza Samudio, novo contratado do Botafogo: 'Propósito de Deus'

Simone Mendes usou as redes sociais para elogiar o início de carreira do filho de Eliza Samudio, Bruninho. O adolescente de 14 anos foi contratado para atuar na base do Botafogo e é criado pela vó, uma vez que a mãe foi assassinada quando ele ainda era bebê, e o pai, Bruno Fernandes, foi preso como mandante do crime.