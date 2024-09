FESTINHA

Simaria celebra aniversário do filho mais novo na casa da irmã, Simone Mendes

Cantora compartilhou registros do momento com os seguidores em suas redes sociais

Da Redação

Publicado em 12 de setembro de 2024 às 18:52

Simaria e Paewl Crédito: Reprodução

Em comemoração ao aniversário de 9 anos do filho mais novo, Pawel,a cantora Simaria fez, nesta quinta-feira (12), uma festinha íntima e compartilhou registros do momento com os seguidores em suas redes sociais. A festa ocorreu na casa da irmã Simone Mendes.

A festa, com tema de futebol, teve direito a um pequeno bolo, na presença de amigos e familiares. A filmagem publicada pela cantora mostra os irmãos e amigos cantando parabéns para o caçula de Simaria, vestindo pijamas.

A cantora também fez uma publicação no feed do seu perfil, celebrando a vida de seu filho. "Feliz aniversário, meu filho lindo! O menino mais doce, humano e puro que já vi. Que Deus te abençoe sempre, filho! A mamãe te ama com toda a alma", dizia a legenda das fotos.