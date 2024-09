TRETA

Simone Mendes e vizinho brigam por causa de cachorro; entenda a confusão

Nas redes sociais, o vizinho, o radialista Fábio Teruel, denunciou uma falta de cuidado com Jack, o cachorro da cantora. "Já encontrei o cachorro de vocês na rua e levei até vocês. Minha esposa também, em outra oportunidade, o encontrou perdido e o levou de volta. Ontem, vimos no grupo que o cachorro estava perdido de novo”, iniciou ele.

“Minha esposa, preocupada, pegou uma lanterna e, com o segurança do condomínio, foi atrás e o encontrou. Ele tinha caído na piscina da casa ao lado, que parece ser da Simaria. Ainda bem que o encontraram. Pet a gente tem que cuidar, tem que dar atenção, é amor constante. Já se perdeu uma, duas, três vezes. Não dá, né?", finalizou Fábio Teruel, que alegou já ter resgatado e devolvido Jack diversas vezes à família da artista.

O vídeo viralizou rapidamente e chegou ao conhecimento da irmã de Simaria, que se manifestou pelas redes sociais. Ao lado do cachorro Jack, da raça Border Collie, ela iniciou a explicação do que aconteceu. "Senta aqui, Jack. Vem cá, vem cá! Sua mãe está aqui ó… Presta atenção, você não pode sair para a rua sem conversar com ela, porque as pessoas estão querendo, elas estão querendo coisar comigo. Você está me entendendo?", iniciou.