Jojo Todynho relata ataque racista e exige respeito: 'É constrangedor'

Cantora desabafou sobre o caso nas redes sociais, apontando hipocrisia da agressora

Elis Freire

Publicado em 18 de março de 2025 às 19:04

Jojo Todynho desabafa após sofrer ataque racista nas redes Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Jojo Todynho relatou mais um episódio de racismo vivido por ela, através do stories do seu perfil do Instagram nesta terça (18). A cantora e influenciadora de 28 anos contou que foi chamada de "macaca" mais uma vez; desta vez ela não levou a denúncia adiante e apenas bloqueou o perfil da agressora. >

A famosa desabafou sobre estar cansada de receber mensagens com ataques. "É tão constrangedor", disse Jojo.>

Jojo contou ainda que o ataque teria partido de uma mulher que tem um filho atípico. A famosa, então, apontou hipocrisia entre a postura defendida nas redes pela agressora e o tratamento que foi dado a ela. >

"Semana passada, eu fui almoçar, e uma senhora, veio no direct me chamar macaca. Eu entrei no insta dela e vi que ela era uma mãe atípica. Tinha várias postagens pedindo respeito pelo direito do filho dela, pra que o filho dela seja aceito e respeitado pela sociedade. Eu parei e fiquei analisando né… E qual respeito ela dá para as pessoas? Como ela cobra algo ao filho dela e não dá isso às pessoas?", questionou Jojo Todynho.>