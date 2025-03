COMPLICAÇÕES

Médica faz alerta sobre cirurgia peniana de Tiago Piquilo: 'Um Chokito'

Especialista em harmonização íntima masculina detalhou operação realizada pelo sertanejo

Elis Freire

Publicado em 18 de março de 2025 às 17:54

Tiago Piquilo Crédito: Reprodução

Tiago Piquilo, da dupla Hugo & Tiago, foi um dos primeiros do país a revelar que se submeteu a uma cirurgia íntima de aumento peniano, lá em 2021. Porém, em entrevista nesta semana, a médica Fernanda Porsch, especialista em harmonização íntima, explicou que o procedimento pode ter complicações, gerando a necessidade de uma nova cirurgia. >

A médica deu detalhes da operação que inaugurou uma onda de procura pela cirurgia no país. Segundo ela, essa técnica pode trazer uma série de problemas ao paciente e deixar o órgão sexual masculino cheio de bolinhas de gordura. “A gordura vai sendo absorvida com o passar do tempo e ela vai ficando cheia de bolinhas, a sensação é como se você tivesse apertando um chokito, todo cheio de bolinhas na região”, disse Fernanda Porsch, ao podcast Lisa, Leve e Solta,jornalista Lisa Gomes.>

A especialista explicou por que Tiago Piquilo pode precisar passar por novos procedimentos no futuro para corrigir a operação. “O pênis não vai ficar 100% daquela maneira, a gordura vai sendo absorvida, então ele pode ficar com algumas irregularidades e talvez tenha a necessidade de se trabalhar novamente na região ou fazendo novamente uma lipoaspiração e enxertando a gordura ou fazendo com ácido hialurônico”, ressaltou.>

Faloplastia: aumenta mesmo?

O procedimento realizado pelo sertanejo é chamado faloplastia e consiste em projetar o pênis e enxertar gordura para conseguir aumento de espessura. Na época, Tiago ressaltou que a operação de aumento de pênis não tinha a intenção em mexer no comprimento do pênis, mas no volume.>