Luciano Amaral explica por que recusou convite para continuação de O Mundo da Lua: 'Bem abaixo'

Apresentador que viveu personagem principal de série dos anos 90 ficou de fora da sequência

Atualmente comentarista esportivo na ESPN, Luciano contou que a Disney chegou a procurá-lo para trabalhar no projeto, porém o valor oferecido era “bem abaixo do praticado no mercado”. Por isso, o sucesso dos anos 90 ficará sem o ator no elenco; Lucas Silva e Silva será interpretado por Marcelo Serrado. >