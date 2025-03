LEMBRA DO PROGRAMA?

Sucesso nos anos 90, Mundo da Lua terá continuação; Luciano Amaral recusa convite e cita desrespeito

Lucas Silva e Silva será interpretado por Marcelo Serrado

Personagem principal do programa Mundo da Lua, Luciano Amaral, que interpretou o personagem Lucas Silva e Silva, ficará de fora da continuação da atração. A ausência do ator gerou grande repercussão, o que fez com que ele viesse a público se manifestar.>

Luciano, que atualmente trabalha como comentarista esportivo na ESPN, publicou um vídeo com uma cena da série original em que Lucas chora. "Não chore, Lucas Silva e Silva. Tudo vai ficar bem. Fique tranquilo, porque farei de tudo para te proteger. Nunca deixarei que ninguém te desrespeite, se aproveite de você ou te faça mal. Você é a coisa mais importante que já aconteceu na minha vida. Com carinho, Luciano", escreveu na legenda.>

O programa Mundo da Lua foi um grande sucesso nos anos 1990 e ganhará uma continuação com os mesmos atores. Com a negativa de Luciano Amaral, Marcelo Serrado dará vida a Lucas Silva e Silva.>

De acordo com a revista Caras, Mira Haar, que interpretava Carolina, mãe do protagonista, também se recusou a retornar à série. O motivo de ambos seriam as condições oferecidas pela TV Cultura. Com isso, Barbara Bruno será a nova matriarca da família. >