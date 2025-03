ENTENDA O CASO

Veja reação de Ivete Sangalo após fake news sobre uso de drogas: 'Eu não admito'

Cantora ficou bastante incomodada e surgiu com um copo com soro fisiológico em mãos e conversou com os fãs

Fernanda Varela

Publicado em 14 de março de 2025 às 14:58

Ivete Sangalo Crédito: Reprodução

A cantora Ivete Sangalo ficou bastante chateada com a repercussão de um vídeo no qual ela aparece se apresentando e colocando soro fisiológico no nariz durante uma apresentação. As imagens foram compartilhadas fora de contexto e em tom insinuando que a artista teria feito uso de drogas durante um show.>

Diante da repercussão, dias depois do episódio, Ivete pausou um show que fazia em São Paulo para comentar o episódio. "Realmente está me incomodando o fato irresponsável que as pessoas trabalham com a responsabilidade alheia. Uma coisa é quando alguém faz uma brincadeira, brinca com um fato cotidiano da vida de nós todos. Mas eu não admito que tratem de forma irresponsável o meu modo responsável de viver", iniciou. >

"Eu estou fazendo isso aqui agora, não era pra eu fazer, porque é inadmissível. E está claro para quem me conhece, e para quem não me conhece também. Mas eu tenho um filho e tenho milhões de fãs mirins, crianças, adolescentes, a quem eu devo todo meu respeito e meu carinho", completou.>