SAÚDE

Após polêmica com Ivete, entenda o uso de soro fisiológico por artistas de alta performance

Mas afinal, por que esse procedimento é adotado por grandes nomes da música?

O uso de soro fisiológico por cantores de alta performance voltou a ser assunto nas redes sociais após a circulação de um vídeo da cantora Ivete Sangalo inalando um líquido durante o Carnaval . Fora de contexto, as imagens geraram interpretações equivocadas. Em um episódio anterior, a artista esclareceu que se tratava de um método comum para hidratar as pregas vocais e preservar a qualidade da voz em apresentações longas. Mas afinal, por que esse procedimento é adotado por grandes nomes da música? >

A otorrinolaringologista Érica Campos explicou em entrevista ao CORREIO que o cuidado com a voz dos artistas que se apresentam por várias horas seguidas envolve três pilares essenciais: reidratação, recuperação muscular e energia de uso rápido. “Aqui em Salvador, nós temos os maratonistas, os cantores de mais alta performance que cantam seis, oito, dez horas por dia durante muitos dias seguidos. A gente precisa pensar nesses três pontos para garantir que a voz suporte essa demanda”, explica a especialista.>

Segundo a médica, a reidratação dos cantores ocorre em dois níveis. O primeiro é a reidratação global, ou seja, a ingestão de líquidos e eletrólitos que garantem o bom funcionamento do corpo e das pregas vocais. “Grande parte da prega vocal é constituída por uma camada gelatinosa que depende da nossa boa hidratação corporal para funcionar bem. Então, acredito mais em uma linha de trabalho com uma reidratação personalizada para cada cantor”, detalha.>

Já a hidratação tópica é aplicada diretamente nas pregas vocais, e é aí que entra o uso do soro fisiológico. “Essa hidratação pode ser feita de diversas formas. A nebulização é uma delas, mas a mais famosa – e também mais polêmica – é a inalação na gase, que a gente vê com mais facilidade no Carnaval”, explica a especialista.>