'Intenso em todos os sentidos', diz Roberto Carlos após assumir namoro aos 83 anos

Cantor não se intimidou ao ser questionado sobre sua intimidade

“Não trouxe a minha namorada. Ela não pode vir… tinha outros compromissos”, explicou ele antes de seu show no cruzeiro "Além do Horizonte". O cantor também não se intimidou ao ser questionado sobre sua intimidade e garantiu que, apesar da idade, o namoro é bastante quente. “As minhas músicas falam desse romantismo que eu tenho. Sou um cara romântico. Isso tudo está colocado nas canções, sabe? E o namoro? É sempre muito intenso em todos os sentidos”, concluiu.>

O “Além do Horizonte” é o primeiro cruzeiro de Roberto Carlos após o fim do “Emoções em Alto Mar”. A experiência acontece no transatlântico Costa Pacífica.>