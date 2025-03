FICOU PARA DEPOIS

Silvia Abravanel e Gustavo Moura decidem adiar casamento e explicam dificuldades

Casal mudou a data da celebração de abril para julho deste ano

A filha de Silvio Santos, Silvia Abravanel, estava para oficializar a união com Gustavo Moura em abril, mas os dois em comum acordo resolveram adiar a celebração para 9 de julho deste ano - início do próximo semestre. A apresentadora e o cantor sertanejo explicaram quais dificuldades têm enfrentado para realizar a tão sonhada festa. >

"A gente passou para frente para gente dar uma respirada e fazer tudo com tranquilidade e com calma", afirmou a filha de Silvio Santos.>

Festa das grandes

Silvia Abravanel e Gustavo Moura planejam realizar uma cerimônia de união com o tema country, já que é um tema de interesse dos dois, principalmente do sertanejo. O casamento será realizado em um espaço de festa em São Paulo. >

Gustavo reforçou ainda como vai ser a atmosfera do grande evento. "Um lugar com tudo com a temática country, que a gente escolheu pelo fato da gente ser apaixonado por cavalo, pelo mundo do country. Nossa festa vai ser toda voltada para esse mundo, do cavalo, do agronegócio", disse Gustavo.>