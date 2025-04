PAZES FEITAS

Após briga judicial pela herança de Gugu, João Augusto revela reconciliação da família Liberato

Filho do apresentador afirmou que os conflitos ficaram no passado e que a família está unida após acordo sobre a divisão do patrimônio

Heider Sacramento

Publicado em 7 de abril de 2025 às 13:42

João Augusto Liberato e Gugu Liberato Crédito: Reprodução

Cinco anos após a morte de Gugu Liberato, a disputa judicial entre os familiares do apresentador chegou ao fim — e, segundo o filho mais velho, João Augusto Liberato, o clima de reconciliação prevaleceu. Durante participação no programa Altas Horas, da TV Globo, João falou sobre como a família superou os conflitos causados pela herança bilionária deixada por Gugu, falecido em 2019. >

Questionado por Serginho Groisman sobre o impacto da exposição pública nas relações familiares, João reconheceu os momentos difíceis, mas destacou a retomada do vínculo entre os parentes. “Foram anos difíceis, mesmo depois da morte do meu pai, a gente teve muitos problemas que aconteceram na família. Tudo isso ficou para trás, todo mundo voltou a se reconectar, a gente olha para trás e vê que essas coisas aconteceram, mas a gente está com o foco no futuro”, afirmou.>

A disputa pela herança envolveu principalmente os filhos de Gugu e os demais familiares próximos. No final de 2023, as partes chegaram a um acordo: 75% do patrimônio do apresentador foi destinado aos filhos — João Augusto, Sofia e Marina —, enquanto os outros 25% ficaram com cinco sobrinhos. A irmã de Gugu, Aparecida Liberato, foi nomeada inventariante do espólio.>

Em entrevista exibida no Fantástico na época da resolução, Rose Miriam di Matteo, mãe dos filhos do apresentador, celebrou o desfecho do processo. “Estou muito feliz e financeiramente bem hoje. Estou segura e, materialmente, poderei envelhecer de maneira digna”, declarou. Ao ser perguntada se se considera uma mulher rica, Rose respondeu: “Sim, eu me sinto. É bem mais do que eu esperava”.>