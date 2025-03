AUTOESTIMA

Após perder 80 kg com diversas cirurgias, Jojo Todynho revela o que ainda não gosta em sua aparência

Cantora usou seu perfil no Instagram para desabafar

"Não tenho paciência. O meu cacho é 4C, sem definição, então só fica bonito quando eu faço no salão no dia, porque dormi, acordei e o cabelo já está horrível. Então não gosto”, contou a artista de 24 anos. >

Jojo ainda revelou que pretende investir em um megahair caríssimo. “Estou esperando ele chegar no tamanho adequado para que eu possa ir lá no Felipe e colocar aquele manto de 15K. Eu vou botar aquele brasileiro que pesa, que qualquer piranha (prendedor de cabelo) que eu coloque tem que ser de inox, porque se for de plástico vai quebrar”, brincou ela. >