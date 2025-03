TRANSFORMAÇÃO

Jojo Todynho exibe resultado de cirurgia e impressiona após perder 80 kg

Cantora compartilhou vídeo mostrando a nova silhueta após perder 80 kg e passar por procedimentos estéticos

Jojo Todynho surpreendeu os seguidores ao exibir o resultado de sua transformação física. Na terça-feira (11), a cantora publicou um vídeo dançando ao som de "Never Knew Love Like This", de Faith Evans, deixando à mostra sua silhueta remodelada após perder 80 kg e realizar cirurgias para retirada do excesso de pele. >