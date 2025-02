INVESTINDO NA BELEZA

Após perder 80 kg, Jojo Todynho faz cirurgia para remover excesso de pele

Cantora detalhou processo do pós-operatório em suas redes sociais

Neste sábado, a cantora Jojo Todynho usou suas redes sociais para atualizar seus seguidores sobre suas cirurgias plásticas para remover excesso de pele. Jojo apareceu nos Stories do Instagram já mostrando seu pós-operatório. >

"Tô bem, minhas pernas tão um sonho, já me emocionei a beça, depois vou postar um vídeo para vocês, minha perna tá linda, parece que eu tirei um tubarão das pernas", afirmou.>

Nas redes sociais, a campeã de A Fazenda recordou as críticas que recebia em relação ao seu corpo. "Tudo é um processo, tem que viver o processo da forma que tem que ser. As pessoas ficavam tão incomodadas com a minha perna à toa", comentou.>