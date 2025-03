CLOSE FRIENDS

Ator da Globo lança canal para venda de conteúdo adulto por R$ 21,50

Ator de 53 anos aposta em fotos exclusivas e cobra assinatura para acesso ao material

Heider Sacramento

Publicado em 12 de março de 2025 às 09:54

Carmo Dalla Veccia Crédito: Reprodução/Instagram

Carmo Dalla Vecchia, de 53 anos, decidiu investir em conteúdo exclusivo na web. O ator lançou um canal pago onde compartilha fotos íntimas, seguindo a tendência de celebridades que aderiram à venda de material adulto online. >

Batizado de “Close Friends – melhores amigos do Viado da Família Brasileira”, o espaço promete imagens exclusivas e “alguns biscoitos”, como descreveu Carmo no anúncio. A assinatura custa R$ 21,50 por mês, com a opção de um plano trimestral por R$ 60.>

Para assinar e ter acesso ao conteúdo os interessados precisam pagar R$ 21,50 Crédito: Reprodução/Instagram

Prévia nas redes sociais>

O ator já havia dado indícios da nova empreitada ao publicar, recentemente, uma foto nu tomando sol no quintal de casa. Na legenda, brincou: “Calor e vitamina D”, levando os seguidores à loucura com a prévia do que será disponibilizado no canal pago.>