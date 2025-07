NA BAHIA

Influenciadora revela história inusitada entre marido, Preta Gil e peça íntima de Gilberto Gil

Shantal contou sobre festa promovida pela cantora em Salvador, com a presença de Mateus Verdelho

Segundo Shantal, a própria Preta resolveu o 'problema', pegando emprestado uma peça de roupa de Gilberto Gil. "'Ela pegou do pai dela: 'Ah, toma aqui um calção do meu pai'. Eu falava: 'Mano, eu estou usando o calção do Gilberto Gil. Tem noção? Eu estou usando o calção de banho eu do Gilberto Gil'. Que, para a época, era uma coisa muito [uau]. Na época era tipo assim, era tipo ir jantar com Barack Obama, entendeu? Tentando fazer uma comparação, que é um famoso muito famoso, meio inatingível assim", finalizou.>