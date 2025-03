APAIXONADA

Na academia, Jojo Todynho se declara para namorado: 'Valorize quem te incentiva'

Influenciadora está namorando um policial militar desde fevereiro

Após perder 80 quilos com bariátrica e fazer diversas cirurgias plásticas, Jojo Todynho decidiu voltar para a rotina de treinos nesta quinta-feira (13) e aproveitou para compartilhar um clique romântico. >

Acompanhada do novo namorado na academia, o policial Thiago Gonçalves, a cantora escreveu uma mensagem motivacional no Story do Instagram. “Valorize quem te incentiva a ser melhor todos os dias”, disse. O casal está junto desde o início de fevereiro. >