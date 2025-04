POLÊMICA

'Ingrata': Empresária acusa Jojo Todynho de se beneficiar da comunidade LGBTQIAPN+

Amanda Fróes critica atitudes da cantora e questiona sua relação com pautas LGBTQIAPN+ após sucesso na música

A influenciadora e empresária Amanda Fróes, que mora no mesmo condomínio de luxo que Jojo Todynho, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, fez duras críticas à cantora. Mulher trans e defensora da comunidade LGBTQIAPN+, Amanda afirmou que não tem interesse em qualquer relação com a artista e a acusou de se beneficiar da comunidade para impulsionar sua carreira.>